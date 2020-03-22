Muğla'da köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
22.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:02
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aniden yol fırlayan köpeğe çarparak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA