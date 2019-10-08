Muğla'da peş peşe depremler! Panik yarattı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 22:26'da meydana gelen deprem 3,6, 22:38 büyüklüğündeki deprem ise 2.9 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alına bilgiye göre iki deprem denizde meydana gelirken depremin derinliğinin 43 kilometre olduğu ifade edildi.

CUMARTESİ GÜNÜ DE DEPREM OLMUŞTU

Geçtiğimiz cumartesi günü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Deprem Marmaris'te hissedilmedi.