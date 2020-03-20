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Muğla'da Korona virüs denetimleri devam ediyor

Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine Koronavirüs (Covid-19) önlemleri ile ilgili gönderdiği genelge kapsamında geçici süreliğine kapatılmasına karar verilen iş yerlerinde denetlemelerde bulundu.

20.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:12
Muğla'da Korona virüs denetimleri devam ediyor

Bu kapsamda ilk olarak Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik , Doğanköy, Gülağzı mahallelerinde denetimlerde bulunan Vali Civelek, esnafın Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyup uymadıklarını denetledi.

Denetlemelerine Ula ilçesinde devam eden Vali Civelek, Ula ilçe merkezinde bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet gösteren mekânları yerinde inceledi. Vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Civelek daha sonra Ula ilçesine bağlı Karabörtlen ve Akyaka mahallelerinde geçici süreyle kapatılmasına karar verilen işyerlerinde de denetlemelerde bulundu.

Esnafın, vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Civelek, salgının yayılmasının önlenmesi için tedbirleri elden bırakmayarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, alınan her önlemin amacının vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak olduğunu ifade etti.

Denetlemeleri sırasında Vali Civelek'e, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya eşlik etti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Yerkesik, Ula, Güncel

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