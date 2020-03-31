Muğla'da koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğu
Muğla'da koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğuMUĞLA şehir irişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların koronavirüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü.
31.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:10
Muğla 'da koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğu
MUĞLA şehir irişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların koronavirüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Muğla-Aydın karayolunda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polisler, kontrol noktasında araçları tek tek durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapan şehirlerarası otobüslerde de denetim yapıldı.
Muğla İl ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri maske ve eldiven takmayanları ise uyardı.
MUĞLA şehir irişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların koronavirüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Muğla-Aydın karayolunda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polisler, kontrol noktasında araçları tek tek durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapan şehirlerarası otobüslerde de denetim yapıldı.
Muğla İl ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri maske ve eldiven takmayanları ise uyardı.
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Kaynak: DHA