Muğla'da koronavirüs (Kovid-19) web sitesi kuruldu

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele için web sitesi kurdu.Marmaris Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için "covid19marmaris.com" adıyla site kurdu. Site de salgınına karşı yapılması gerekenler fotoğraf ve videolarla anlatılıyor. Yapılan çalışmalar, yardıma ihtiyaç duyanlar için bilgilendirmeler aktarılıyor.Evde kal vurgusunun yapıldığı sitede Marmarislilere hitaben bir de uyarı yapıldı.Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte, yıkama, sosyal yardım gibi çalışmalarına devam eden Marmaris Belediyesi, bir yandan da vatandaşları bilinçlendirmek için sokaklara afiş ve pankartlar astı.

Kaynak: AA