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Muğla'da koronavirüs paniği! Hastanede seferberlik ilan edildi

Dün akşam saatlerinde kente gelen 40 derece ateşli Fransız vatandaşı koronavirüs şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs şüphelisi hastanın kontrolleri devam ederken hastanenin acil servisi karantinaya alındı.

03.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:07Muğla'da koronavirüs paniği! Hastanede seferberlik ilan edildi

'nın Milas-Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen ve 40 derece ateşli Fransız vatandaşı İrfan D., koronavirüs şüphesi ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu gelişme üzerine acil servis, hastane personeli tarafından hasta ve yakınlarının sağlığı açısından boşaltılarak karantinaya alındı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

İçeride bulunan hastalarının tedavileri önlem alınarak devam ederken, özel odada müşahede altına alınan koronavirüs şüphelisi hastanın kontrollerinin sürdüğü, hastanın koronavirüs testlerinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor.Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN KOCA: İÇİMİZDE VİRÜS TAŞIYANLAR OLABİLİR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "İçimizde virüs taşıyanlar olabilir" demişti.


Devlet Hastanesi, Milas, Muğla, 3. Sayfa, Güncel

HABER YORUMLARI (13)
SİVASLI İBOCAN:Gelen yabancılara TÜRK aşısı yapsınlar birşey olmaz. . .
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ASD:Bütün dünyayı sarmış, Türkiye'' ye uğramıyor. Ne o, Allah mı koruyor yine bizi :)
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EKREM:Tedbirini almadıkça seni kimse korumaz. Laf salatası yapıp durmayın saçma saçma
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ADALET:Baban koruyacak hali yok ya tabi Allah koruyacak
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MAHMUT:yav he kardeş he
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OHOOO:Büyük konuşma kardeş
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NECMETTİN:Biz herşeyde olduğu gibi bu virüsüde kınarız. . . hemde esefle .
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DOKTORTUNCAY:Gelen uçak ne oldu?Içindeki yolculara ne yapıldı?
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MERT:uçakla yolcuları senin havalimanına yönlendirdim, zibidi
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VATANDAŞ:koskoca devleti yol gecen hanına çevirdiniz yazık .
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3.03.2020 15:26:29