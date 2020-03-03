Muğla'da koronavirüs paniği! Hastanede seferberlik ilan edildi

Muğla 'nın Milas-Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen ve 40 derece ateşli Fransız vatandaşı İrfan D., koronavirüs şüphesi ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu gelişme üzerine acil servis, hastane personeli tarafından hasta ve yakınlarının sağlığı açısından boşaltılarak karantinaya alındı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

İçeride bulunan hastalarının tedavileri önlem alınarak devam ederken, özel odada müşahede altına alınan koronavirüs şüphelisi hastanın kontrollerinin sürdüğü, hastanın koronavirüs testlerinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor.Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN KOCA: İÇİMİZDE VİRÜS TAŞIYANLAR OLABİLİR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "İçimizde virüs taşıyanlar olabilir" demişti.