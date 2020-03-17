Muğla'da, koronavirüs tedbirleri
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.
17.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:54
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.
Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan tebligat teslimine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de katıldı.
Zabıta ekipleri, tebligatı kahvehane sahiplerine okuduktan sonra imzalattı.
Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal, AA muhabirine, hastalığın yayılmaması için alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.
"Tek sağlığımız yerinde olsun, hastalık gelmesin." diyen Kırdal, tedbirlere destek verdi.
Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan tebligat teslimine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de katıldı.
Zabıta ekipleri, tebligatı kahvehane sahiplerine okuduktan sonra imzalattı.
Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal, AA muhabirine, hastalığın yayılmaması için alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.
"Tek sağlığımız yerinde olsun, hastalık gelmesin." diyen Kırdal, tedbirlere destek verdi.
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Kaynak: AA
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