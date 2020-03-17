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Muğla'da, koronavirüs tedbirleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.

17.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:54
Muğla'da, koronavirüs tedbirleri
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.
Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan tebligat teslimine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de katıldı.
Zabıta ekipleri, tebligatı kahvehane sahiplerine okuduktan sonra imzalattı.
Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal, AA muhabirine, hastalığın yayılmaması için alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.
"Tek sağlığımız yerinde olsun, hastalık gelmesin." diyen Kırdal, tedbirlere destek verdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Menteşe, Zabıta, Muğla, Güncel

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