Muğla'da koronavirüs tedbirleri
Kahvehaneden detay görüntü Zabıta ekiplerinin tebligatı okuması Kahvehane sahibinin tebligatı imzalaması Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal'ın açıklaması Detay görüntü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri"...
17.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:24
Kahvehaneden detay görüntü Zabıta ekiplerinin tebligatı okumasıKahvehane sahibinin tebligatı imzalamasıKahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal'ın açıklamasıDetay görüntü Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muğla'da koronavirüs tedbirleri
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