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Muğla'da koronavirüs tedbirleri

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının il genelinde ulaşımının ücretsiz sağlandığı bildirildi.

24.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:56
Muğla'da koronavirüs tedbirleri
Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının il genelinde ulaşımının ücretsiz sağlandığı bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı yazılı açıklamayla, 11 ilçede 12 otobüsün sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini, bugüne kadar 577 sağlık çalışanın ücretsiz taşındığı belirtti.
Sağlık çalışanlarının bire bir konunun içerisinde olduklarını belirten Gürün, şunları kaydetti:
"Bu süreçte de bizim onlara destek olabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. İlk görevimizi onların daha sağlıklı ortamda hastaneye ve evlerine ulaştırmak olduğunu tespit ettik. Hastane olan bütün ilçelerimizde bu sağlık çalışanlarımıza özel sadece onların olacağı ücretsiz servis çıkardık. Otogarlar, toplu taşıma araçları, taksiler ve ödeme noktaları dahil bir çok yerde dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor."
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Kaynak: AA

Etiketler : Osman Gürün, Muğla, Güncel

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