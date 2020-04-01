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Muğla'da koronavirüs tedbirleri

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerlerine esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınmasına ve tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verildi.

01.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:56
Muğla'da koronavirüs tedbirleri
Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerlerine esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınmasına ve tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsten korunulması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca pazar yerlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.

Pazar yerine kontrollü giriş-çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde, tüm alanların demir bariyerle kapatılarak kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, ürün satılan tezgahların aralarının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınmasına ve çıkan kişi sayısınca yeni müşteri alınarak sürekli aynı sayıda alışveriş yapan bulunmasının sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Bu amaçla pazar giriş noktalarında, aralarında en az iki metre mesafe bulunacak şekilde bekleyecek vatandaşlar için bir koridor oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Pazarlarda akşamüstü yoğunluk yaşanmasının engellenmesi için, vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarının sağlanması, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmesi kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Muğla'da daha önce 12 yaşından küçük çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Güncel
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