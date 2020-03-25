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Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süre durdurulan işletmeler denetlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulan işletmeler, kaymakamlık koordinesinde kurulan, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi.

25.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:21
Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süre durdurulan işletmeler denetlendi
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süre faaliyetleri durdurulan işletmeler, kaymakamlık koordinesinde kurulan, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi.
Vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunduğunda virüsün bulaşma riskini artırma ihtimaline karşı umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarından bazılarının faaliyetleri gece saatlerinde geçici süreyle durdurulmasıyla 2 bin 300 iş yeri denetlendi.
Ekipler, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edilip edilmediği kontrol etti.
Bu kapsamda, kafe, oyun salonu, nargile kafe ve internet salonu gibi iş yerlerinin genelgeye uydukları görüldü.
Bazı işletmeler iş yerlerini dezenfekte etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Marmaris, Zabıta, Muğla, Güncel

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