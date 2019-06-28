28.06.2019 14:46
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Muğla

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turunda Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turunda Muğla 'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğu Lübnanlı 128 yolcu ile 136 mürettebat bulunuyor.
Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.
Çıktığı tur kapsamında Bodrum 'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut 'a hareket edeceği belirtildi.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine, Orient Queen isimli kruvaziyerin 2019 yaz sezonu boyunca her hafta Cuma günleri Marmaris Limanını ziyaret edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Orient , Marmaris , Muğla , Güncel

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