Haberler» Ekonomi» Haber

Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

16.08.2019 16:17 Muğla'da kruvaziyer turizmi
Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 243 yolcu ile 143 mürettebat bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.
Yunanistan'ın Santorini adasından gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.
Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

Marmaris, Akdeniz, Muğla, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:13   "İkinci yarının daha olumlu geçebileceğini bekliyoruz"
17:11   Ayvalık kurban bayramı sona ermesine rağmen halen dolu
17:11   Çin Büyükelçisi Deng Li: "Süt ürünleri Çin'e gitmeye başlayacak"
17:09   Kapalıçarşı'da altın
17:07   Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu
17:07   New York borsası yükselişle açıldı
17:03   New York borsası yükselişle açıldı