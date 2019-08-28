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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

28.08.2019 12:20
Muğla'da kruvaziyer turizmi
Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1600 turist ve 614 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler ilçeyi bisikletle dolaşmayı tercih etti.
Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
Bir grup turist ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.
"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Girit'e gideceği öğrenildi.
Muğla'da kruvaziyer turizmi

Marmaris, Muğla, Ekonomi

Kaynak: AA

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