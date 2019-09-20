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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

20.09.2019 14:54Muğla'da kruvaziyer turizmi
Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Körfezi'ne giriş yapan kruvaziyer, Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirledi. Kruvaziyer, çoğunluğu Lübnanlı 218 yolcu ile 144 mürettebat bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.
Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Marmaris, Orient, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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