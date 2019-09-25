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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon" adlı kruvaziyer İspanyol yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

25.09.2019 14:06Muğla'da kruvaziyer turizmi
Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon" adlı kruvaziyer İspanyol yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1403 turist ve 613 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.
Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini belirtti.

Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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