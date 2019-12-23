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Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42 Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi, sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı. Bodrum ilçesinde ise sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Bodrum'da bugün saat 05.00 sıralarında Kaynar Kavşağı'nda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi. Kazada kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı belirlenen sürücünün burnunun bile kanamaması mucize olarak değerlendirildi. Muğla'nın merkez ilçesi 'de ise kuvvetli fırtına nedeniyle Harputpaşa Sokak üzerindeki bir çam ağacı devrildi. Menteşe Belediyesi tarafından devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Şiddetli yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan, evli 2  çocuk babası Mevlüt Doğan (55), derenin taşması sonucu araçlarıyla evlerine gidemediklerini, ulaşım için demir köprüyü kullandıklarını söyledi. Doğan, "Her kış mevsiminde aynı sorunu yaşıyoruz. Menteşe Belediyesi ile Devlet Su İşleri'ne mahallemize köprü yapılması için dilekçe verdik. Ancak hala bir çözüm bulamadık. Ambulans buraya gelse evimizin önüne kadar ulaşma şansı yok. Yetkililerimizden sorunumuzu çözüme kavuşturmalarını istiyoruz" dedi.



Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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