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Muğla'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş su kuyusuna düşen yaban domuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

14.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:34Muğla'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
'nın ilçesinde boş su kuyusuna düşen yaban domuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde bir mandalina bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinlikteki boş kuyuya domuzun düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve havanın kararmasıyla ara verilen kurtarma çalışmaları bu sabah tekrar başladı. domuzu, bölgeye getirilen bir vinçten kuyuya sarkıtılan halata bağlandı. Sakinleştirici iğneyle uyuşturulan yaban domuzu, 6 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaban domuzu, Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
Bodrum Belediyesinde görevli veteriner hekim Tuğçe Kayış, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen domuzun bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşamına bırakılacağını bildirdi.

Bodrum, Muğla, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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