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Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00 Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
'nın ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.
Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Kayıp olan düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik bölgede çalışmalar devam ediyor.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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