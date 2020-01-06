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Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

06.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:54 Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi
'nın ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Fethiye'de 15-20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edilen Ömer Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konuyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya gideceği bilgisini edindi.
Ekipler, havalimanı polisinin de desteğiyle limanda pasaport kontrolünden geçen ve uçağa binmek üzere olan şüpheyi gözaltına aldı.

İstanbul, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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