Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan

Muğla
'nın Milas
ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan şirket yetkilisi 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Özkan K'nin de teslim olmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mustafa Ali
K, Serkan
A. ve Özkan K, Milas Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlılar, daha sonra adliyeye gönderildi.
Milas'ta 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, işçilerin cenazesine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
İşçi,Milas,Muğla
Kaynak: AA