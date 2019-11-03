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Muğla'da maket tekneler yarıştırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10. Göcek Maket Tekne Yarışı düzenlendi.

03.11.2019 17:40Muğla'da maket tekneler yarıştırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10. Göcek Maket Tekne Yarışı düzenlendi.
Göcek Mahallesi'nde D-Marin tarafından düzenlenen etkinliğe katılan yarışmacılar, 4 saatte kontrplaktan tekne yaptı.
Tekneleri yaptıktan sonra süsleyen katılımcılar, belirlenen alanda birincilik için mücadele etti. Bazı tekneler suya bırakılır bırakılmaz batarken bazıları bir süre ilerledikten sonra su aldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, yerli ve yabancı turistlerce de ilgiyle izlendi.
D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte 10 takımın mücadele ettiğini söyledi.
Teknelerin yapımında yerli ve yabancı yaklaşık 80 kişinin çalıştığını belirten Ugan, "Takımlar 4 saatlik sürede teknelerini yaptı. Güzel, eğlenceli, keyifli bir pazar günü yaşadık. Teknenin nasıl yapılacağını da öğreniyorlar. Eğlenceli vakit de geçiriyorlar." dedi.
Ugan, etkinlikle insanlara deniz sevgisini aşılamak istediklerini dile getirdi.
Son zamanlarda artan plastik kullanımından denizlerin de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ugan, "Plastik kullanımının zararlarını göstermek amacıyla bazı yarışmacılar teknelerinde atık plastik kullandı. Çevremizi, doğayı, denizi kullanırken korumalıyız. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmalıyız. Etkinlik alanımızı da temiz bırakarak duyarlılık gösteriyoruz." diye konuştu.
Yarışta, Penola takımı birinci, Göcek Tenis Kulübü takımı ikinci ve Asmira takımı üçüncü olurken, "D-Marin Göcek" "en estetik" tekne seçildi.

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Kaynak: AA

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