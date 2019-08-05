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Muğla'da makilik ve tarım arazisinde yangın

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü.

05.08.2019 16:28
Muğla'da makilik ve tarım arazisinde yangın
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü.
Pınarcık Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana da sıçrayan alevler, yakındaki yerleşim yerlerini tehdit etti.
Yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki helikopter, 3 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki su tankeri ve 20 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de yardım etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın daha geniş bir alana yayılmadan ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ve makilik alan tahrip oldu.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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