Muğla'da makilik yangını

Muğla
'nın Datça
ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü. Karaköy
Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Grup Amirliğine ait 5 itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisi ve 3 helikopterle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışmasına başlandı.
Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.