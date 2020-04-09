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Muğla'da memleketlerine dönemeyen öğrencilere yemek dağıtılıyor

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerine ve ülkelerine dönemeyen üniversite öğrencilerine Menteşe Belediyesi tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:36
Muğla'da memleketlerine dönemeyen öğrencilere yemek dağıtılıyor
Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerine ve ülkelerine dönemeyen üniversite öğrencilerine Menteşe Belediyesi tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.
Belediye ekipleri, aşevinde hazırlanan yemekleri her gün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerinin yoğun olarak yaşadıkları Kötekli Mahallesi'ne getiriyor. Ekipler daha sonra isimleri ve adresleri belirlenen öğrencilere yemeklerini dağıtıyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş , yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla memleketlerine dönemeyen öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini ve mağdur olmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Dışarı çıkmaları sakıncalı olan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere de yemek ve gıda kolisi yardımlarına devam ettiklerini belirten Gümüş, "Toplum dayanışması ve sağduyu içerisinde bu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel
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