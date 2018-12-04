Muğla'da Motorlu Kara Taşıtı Arttı

Muğla
'daki motorlu araç sayısı, ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 492 bin 145'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Denizli
Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'da 2017'nin ekim ayında 473 bin 925 olan araç sayısının, 2018'in aynı ayında 492 bin 145'e ulaştığını bildirdi.
İlde araç sayısının geçen yıla göre yüzde 3,7 arttığını, 9 bin 919 aracın da devir işlemlerinin yapıldığını belirten Yücedağ, şu bilgileri verdi:
"Türlerine göre incelendiğinde ilde 205 bin 733 otomobil, 9 bin 847 minibüs, 4 bin 466 otobüs, 71 bin 472 kamyonet, 9 bin 392 kamyon, 157 bin 350 motosiklet, 32 bin 800 traktör ve bin 85 özel amaçlı araç bulunmaktadır. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7 ile özel amaçlı araçta gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 7 bin 369 ile otomobilde gerçekleşti."
Yücedağ, ayrıca, taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde 5 bin 876 ile otomobilin ilk sırayı aldığını, bunu bin 738 ile motosiklet ve bin 556 ile kamyonetin izlediğini kaydetti.
Denizli,Türkiye İstatistik Kurumu,Muğla
04 Aralık 2018 Salı 12:19