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Muğla'da motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti: 1 ölü, 2 yaralı -Motosiklet 300 metre sürüklendi Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ölürken, 2 kişi yaralandı.

08.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:29

Muğla 'da motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti: 1 ölü, 2 yaralı

- Motosiklet 300 metre sürüklendi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ölürken, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 300 metre sürüklenen motosiklet alev aldı.

Kaza Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ö. idaresindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin kullandığı 48 JD 102 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Keçeli ağır yaralanırken, hafif ticari araçta sürücü Cengiz Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan Fatma Ö. yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Keçeli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'da motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Motosiklet, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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