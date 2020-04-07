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Muğla'da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı

Muğla'da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı Muğla'da, Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılım hızını düşürmek için önlemlerini arttıran Muğla Pandemi Kurulu, motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı.

07.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:21
Muğla 'da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı
MUĞLA - Muğla'da, Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılım hızını düşürmek için önlemlerini arttıran Muğla Pandemi Kurulu, motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı. Yasak kararının ardından Fethiye 'de yol kontrolüne çıkan trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı.
Muğla Pandemi Kurulu, Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de katılımıyla dün toplandı. Kurulda il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının artçı yolcu taşıması yasaklandı.
Yasak kararının bugün ilçelere tebliğ edilmesinin ardından Fethiye'de yol kontrolüne çıkan trafik polisleri, motosikletlere 2 kişi binenleri uyardı. Bugün uyarı yapmakla yetinen polislerin, yarından itibaren il genelinde motosiklete 2 kişi binen sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 389 lira para cezası uygulayacağı kaydedildi. Muğla’da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Genel

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Muğla'da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı
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