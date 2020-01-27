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Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yaka Mahallesi'nde Gülizar Özaltın'a ait evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde bulunanların olay sırasında yara almadan dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen evin duvarlarında da patlama nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.


İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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