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Muğla'da Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 5'inci yılında, Bodrum'da lokma dağıtıldı.

08.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:38Muğla'da Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi
"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 5'inci yılında, 'da lokma dağıtıldı.
Senar için yaşamının bir bölümünü geçirdiği 'nın Bodrum ilçesinde, kızı Feraye Işıl tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Işıl, yaptığı açıklamada, sesi çınladığı sürece annesinin hiç ölmeyeceğini söyledi.
Etkinliğe katılan Bodrum Giritliler Derneği Başkanı Derya Denizaslanı da Senar'ın yerinin doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu dile getirdi.
Lokma ikramına katılanlardan Cengiz Katar da Müzeyyen Senar'ın çok iyi bir sanatçı olduğunu belirterek, "Allah kabul etsin. Kendisi çok iyi bir sanatçıydı. Sağlığında da dinlerdik, hala da dinliyoruz." diye konuştu.
Etkinlikte, 600 kişilik lokma dağıtıldı.

Müzeyyen Senar, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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