Muğla'da Nitelikli Hırsızlığa 4 Tutuklama

14 Aralık 2018 Cuma 16:06



14 Aralık 2018 Cuma 16:06

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Milas Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapılan çalışma sonrası Milas, Datça ve Yatağan'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Milas, Datça ve Yatağan ilçelerinde gerçekleştirilen nitelikli hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatıldı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordineli çalışması ve şüphelilerin takibi sonrası Z.D., Y.B., Y.D., K.D., İ.D., Y.D. Ü.D., Y.B., G.D., Ö.D., K.A. ve M.K. isimli 12 şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait yedi adreste yapılan arama çalışması sonrası 10 ruhsatsız av tüfeği, 272 adet dolu av fişeği, 3 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 28 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 21 cep telefonu, flaş bellekler, oto teybi, dalgıç su pompası, balyoz, 4 demir ve kablo kesme makası, darbeli makkap, 20 metre elektrik kablosu, 3 motorlu ağaç testeresi, 3 kaynak makinesi ve oksijenli demir kesme işinde kullanılan takım ele geçirildi.Jandarmadaki sorgularının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. - MUĞLA