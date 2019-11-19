Muğla'da öğrencilere istihdam sağlayacak protokol imzalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile 3 otel arasında okul-sektör işbirliği protokolü imzalandı.

Güvercinlik Koyu'nda faaliyet gösteren oteller ile Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi arasındaki protokol töreni Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

İmza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Er ve otellerin yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında öğrenciler otellerde staj yapacak, mezun olduktan sonra da istihdam edilme fırsatı yakalayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve desteklenmesi açısından protokolün çok önemli olduğunu vurguladı.

Projenin bakanlığın 2023 eğitim vizyonunda da yer aldığını hatırlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin iş garantili alanlarda staj yapmalarını sağlayan bir protokole imza attık. Otellerimiz de bu konuda destek verdi. İnşallah bundan sonra da beraber çalışmak istiyoruz. Bu protokolün ardından mutfak alanında, gıda alanındaki atölyelerin donanımı konusunda otellerimiz destek olacaklar. Daha sonra Güvercinlik Koyu'nda bulunan 3 otelde stajlarını yapacaklar. Mezun olan öğrencilerimiz de bu otellerde istihdam edilecek."

Kaynak: AA