Muğla'da Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı

30 Kasım 2018 Cuma 17:59



30 Kasım 2018 Cuma 17:59

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdür Vekili Serap Aksel, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci katıldı.Vali Civelek, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin her türlü şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve çağın gereklerine uygun, güvenli bir ortamda nitelikli eğitim almalarının sağlanması konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul güvenlik kameraları, eğitim kalitesinin arttırılması ve diğer hususlarla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.Toplantı, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ve müşterek yürütülecek hususlarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.