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Muğla'da "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları 1. Bölge Yarışları" Muğla'da başladı.

22.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:10Muğla'da
Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları 1. Bölge Yarışları" 'da başladı.
Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin'den kadın, erkek ve karma olmak üzere 100 sporcu mücadele edecek.
Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, yarışların iki gün süreceğini bildirdi.
Raftingin Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları programına yeni alındığını belirten Sözgen, "Sporculara kazasız belasız bir yarış diliyoruz. İlk kez düzenlenen okullar arası rafting şampiyonasına Dalyan'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Yarışlar yarın sona erecek.

Türkiye, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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