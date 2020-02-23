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Muğla'da "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" yapıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" Muğla'da yapıldı.

23.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:59
Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" 'da yapıldı.
Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda Muğla, Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin'den 120 sporcu mücadele etti.
Yarışmalarda, karma kategorisinde Düzce Cumayeri Çok Programlı Lisesi, kızlarda ve erkeklerde Muğla Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi birinci oldu.
Düzenlenen ödül töreninde, ilk dört sırayı alan takımlara madalya ve katılım belgeleri verildi.
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor ile turizmi bölgede iç içe yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
Bölgedeki iklimin her türlü doğa sporu yapmaya elverişli olduğunu belirten Yardımcı "Doğa sporları, 600 milyon dolarlık dev bir sportif turizm. Şu anda Avrupa soğuklar ile boğuşurken bizim ülkemizde yazı yaşadığımız alanlar ve muhteşem bir kamp alanı var. Burada suyun getirdiği bereketle su sporları merkezi ve kamp merkezi olma yolunda inanılmaz bir bölgedeyiz. Bu avantajımızı çok güzel değerlendirebiliriz." diye konuştu.
Turizm İşletmecisi Ali Mürşit Yağmur da bölgede turizmin 12 aya yayılabilmesi için sporun büyük önemi olduğunu söyledi.
Muğla'da

Türkiye, Muğla, Spor

Kaynak: AA


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