Menü
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Güncel

Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Muğla'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

11.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:50
Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Muğla 'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili bilinçlendirme broşürleri hazırladıklarını, yoğun tedbir aldıklarını söyledi.
Okullarda koronavirüse karşı hafta sonları ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirten Töre, "Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak." dedi.
Töre, pansiyonlarda ve okul servislerinde de ayni şekilde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını vurguladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Pervin Töre, Muğla, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti