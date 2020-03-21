Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde gezenler, bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.Bir süre önce öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasının belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA