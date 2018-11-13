Muğla'da Organ Bağışı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri bağışlandı.
Alınan bilgiye göre 8 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan H.K'nın (73), bir süredir tedavi altında tutulduğu Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.
Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki organ bağış ekibinin görüştüğü H.K'nin ailesi, organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine Malatya
'dan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih
Özdemir liderliğindeki ekip Fethiye'ye geldi.
Yaklaşık 1 saat süren operasyonla H.K'dan alınan karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesi
Hastanesi'ne götürüldü.
Doç. Dr. Özdemir, yapılan bağıştan ötürü donör yakınlarına teşekkür etti.
Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Umur Dere de ailenin almış olduğu kararla güzel bir örnek olduklarını söyledi.
Yaşamları, bağışlanacak bir organa bağlı sırada binlerce hasta olduğuna dikkati çeken Dere, "Zaman, onların aleyhine işliyor. İhtiyaçları olan tek şey duyarlı insanların organ bağışı yapması. Organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı H.K'nin yakınlarına teşekkür ediyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.