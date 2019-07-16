16.07.2019 16:02
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Muğla'da orman ekipleri yangından yangına koşuyor

Muğla

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını kısa sürede kontrol altına alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan'dan gelen eni ihbar üzerine Bodrum'a yöneldi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını kısa sürede kontrol altına alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan'dan gelen eni ihbar üzerine Bodrum'a yöneldi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bodrum'un Mumcular Gökpınar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 gibi başlayan yangın itfaiye ve orman birimlerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede çalışmalar devam ederken, Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesinde başlayan orman yangını ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Bodrum, Milas, Muğla, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:28   Bodrum'daki orman yangını söndürüldü
18:25   Başkent'te 4 çocuk zehirlendi
18:24   Korsanların hedef aldığı Türk gemisinden ilk görüntüler
18:23   Hastanede yangın çıktı, binada bulunan 27 hasta tahliye edildi
18:22   İntihara kalkışan şahsı arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı
18:22   Dehşet saçan damat tutuklandı
18:17   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba: " Üniversitede okuyan...