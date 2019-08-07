Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

07.08.2019 16:43 Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.
Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.
Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.
Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Aydın'ın Nazilli ilçesi ve İzmir'in yanı sıra yakın illerden destek ekipler çağrıldığı öğrenildi.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18   Konyaaltı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamam
18:18   Otomobil motoruna giren yılan paniğe neden oldu
18:18   Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
18:16   Çeşme'de makiler alanda çıkan yangın, 15 hektarda etkili oldu
18:16   Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması
18:16   ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU
18:16   İngiliz mahkemesi, Marmaris'teki işletmeciyi haklı buldu