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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

22.08.2019 14:32 Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.
Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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