Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da orman yangını

Muğla Menteşe ilçesi Yenice'de öğlen saatlerinde başlayan yangın ekiplerin anında müdahalesi ile evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

09.09.2019 15:30 Muğla'da orman yangını
Muğla Menteşe ilçesi Yenice'de öğlen saatlerinde başlayan yangın ekiplerin anında müdahalesi ile evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına anında havadan ve karadan müdahalesi ile facia önlendi.
Öğlen saatlerinde Yenice Mezarlığı civarından dumanların yükseldiğini gören ekipler hemen yangın müdahale için hareket etti. Yangının yerleşim yerine çok yakın olması nedeniyle ilk olarak bölgenin değişik yerlerinde konuşlu olan 4 adet söndürme helikopteri hemen havalanıp alevlere havadan müdahale etti. Kısa sürede bölgeye gelen Orman ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye ekipler yangına müdahale etti.
Kısa sürede müdahale edilen yangında alevler yangın bölgesinin hemen yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, söndürme ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
(İHA)

Menteşe, Yenice, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58   Şahinkaya'da 'Oyun' başladı
16:58   Başkan Köse, kent meydanında temizlik yaptı
16:57   Ergenekon davası eski mahkeme başkanına fetö üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
16:56   2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni
16:56   Sit alanına izinsiz konulan aslan heykeli müzeye götürüldü
16:56   Siirt'te Türk Kızılay'dan 500 kişiye aşure
16:56   İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde