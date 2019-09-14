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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

14.09.2019 13:52Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 10 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları için Ortaca Belediyesi'ne bağlı işçilerin de yönlendirildiği öğrenildi.

Burdur, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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