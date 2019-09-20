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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangınıMUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

20.09.2019 19:45
Muğla'da orman yangını
MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle 2 helikopterler söndürme çalışmasını tamamlarken, çalışmalar karadan yürütülüyor.
Ortaca ilçesinin Tepearası mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Helikopterler havanın karaması nedeniyle söndürme çalışmalarını tamamlarken, çalışmalar karadan sürdürülüyor.
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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
Muğla'da orman yangını

Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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