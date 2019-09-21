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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

21.09.2019 22:49Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla- Denizli Karayolu Yaraş mevkisinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılamadığı orman yangını rüzgarın şiddetli esmesine rağmen ekiplerin yangının etrafını çevrelemesi sonucu yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili oldu. Karayolunun hemen kenarında başlayan orman yangınında rüzgarın ters esmesi sonucu yanan alanın hemen yanında bulunan evler yangından etkilenmedi.

Yangın sonrası Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yangın alanında inceleme yaparken, yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Denizli, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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