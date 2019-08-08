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Muğla'da orman yangını -2

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

08.08.2019 19:59 Muğla'da orman yangını -2
MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havandan va karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
Kavaklıdere ilçesinin Kanyaş Yaylası'ndaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Genç çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatılırken, jandarma ise soruşturma başlattı.


- Muğla

Kavaklıdere, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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