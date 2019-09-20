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Muğla'da orman yangını-2
20.09.2019 21:37
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Kaynak: DHA
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum
Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok
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Hayatını kaybeden neslican, 'yaşamayı çok fazla istiyorum' demişti-ek
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