Muğla
'da orman yangını: 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı Muğla
'nın Milas
ilçesine bağlı Kayabaşı
mevkiinde çıkan orman yangını 2 hektarlık alanda etkili oldu
MUĞLA - Muğla
'da öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı. Milas
Sarıçay şefliğine bağlı Kayabaşı
mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bölgenin sarp olması nedeniyle havadan helikopter ile müdahale sonucu 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 160 personel katıldı.Arazinin sarp olması nedeniyle yer ekiplerinin müdahalesi zorlukla yapılırken, havadan 9 helikopter 3 saat boyunca Milas
Akgedik Barajı'ndan taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Dik ve sarp bir alanda başlayan orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınında 2 hektar kızılçam koru ormanının yandığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA
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