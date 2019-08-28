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Muğla'da orman yangınları

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 alanda çıkan orman yangınları, kontrol altına alındı.

28.08.2019 22:16 Muğla'da orman yangınları
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 alanda çıkan orman yangınları, kontrol altına alındı.
Milas, Yatağan ve Menteşe ilçeleri sınırındaki Çamlıca, Katrancı ve Bayır mevkilerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgelere, 4 helikopter, 18 arazöz, 5 su tankeri, 16 pikap ve 150'ye yakın orman işçisi sevk edildi.
Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangınlarda yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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