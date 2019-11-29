Haberler » Güncel » Muğla'da 'Orman Yangınları Çalıştayı' - Haber

Muğla'da "Orman Yangınları Çalıştayı"

Muğla'da Orman Yangınları Çalıştayı düzenlendi.

29.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:12Muğla'da
'da Orman Yangınları Çalıştayı düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesince, ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Orman Yangınları Çalıştayında" konuşan, Türkiye Ormancılar Derneği ikinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, Muğla'da yanan birkaç orman arazisinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.
Kızılay'la birlikte kurulan ilk derneklerden biri olduklarını ifade eden Özkara, "Orman yangınlarında çok şehitler verdik. Kurallara uygun işi kolaylaştıran özellikle yanıcı ortamlardan uzaklaştıran sisteme ihtiyacımız var. Çünkü kızılçam yangın demektir." dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, orman yangınlarında oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, orman yangınları öncesinde ve sonrasında neler yapılabileceğini konuşmak için çalıştayı düzenlediklerini söyledi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Muğla'da ormanlardan geçimini sağlayan köylülerin olduğunu, bugüne kadarda onların ormanı koruduğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
18:32 Türkiye 2023 Zirvesi
18:32 Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
18:32 Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı
18:32 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
29.11.2019 18:33:17